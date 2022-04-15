Роскомнадзор заблокировал русскую службу The Moscow Times за материал об "Операции Z"
В публикации от 4 апреля говорилось о том, что российские силовики якобы отказываются участвовать в специальной операции на Украине.
Роскомнадзор заблокировал русскую службу The Moscow Times из-за материала о специальной операции на Украине. Об этом сообщается на англоязычной версии сайта.
"Государственный орган по надзору за коммуникациями Роскомнадзор заблокировал русскоязычную службу The Moscow Times", — говорится в статье.
Решение Роскомнадзора связано с публикацией портала о том, что российские силовики якобы отказываются участвовать в специальной операции на Украине. Этот материал был опубликован 4 апреля. При этом сообщается, что англоязычное издание работает в штатном режиме. Что же касается русской версии, то она доступна за границей и при использовании VPN.
По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам от Роскомнадзора, русская служба The Moscow Times была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры от 12 апреля. Портал внесли в реестр на основании статьи 15.3 Федерального закона "Об информации". В ней говорится о порядке ограничения доступа к данным, распространяемым с нарушением закона.
Ранее РКН составил протоколы в отношении Google за неудаление запрещённого контента на YouTube. В документах приводятся ссылки на фейковые материалы, дискредитирующие ВС РФ, а также на видео экстремистского характера с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении военных РФ.
Shutterstock