Шойгу заработал 16,5 млн рублей за 2021 год

В собственности министра остаются два участка земли, жилой дом, квартира, гараж и мастерская.

Министр обороны Сергей Шойгу в 2021 году заработал 16 миллионов 593 тысячи рублей — почти на 700 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные из его декларации.