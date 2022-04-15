Шойгу заработал 16,5 млн рублей за 2021 год
В собственности министра остаются два участка земли, жилой дом, квартира, гараж и мастерская.
Министр обороны Сергей Шойгу в 2021 году заработал 16 миллионов 593 тысячи рублей — почти на 700 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные из его декларации.
В собственности главы Минобороны по-прежнему находятся два земельных участка (площадью 0,28 и 1,72 гектара), жилой дом (1,2 тысячи кв. м), квартира (56,8 кв. м), гараж (133,7 кв. м) и мастерская (153,4 кв. м), а вот транспортные средства в декларации Шойгу не указаны.