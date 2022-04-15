Депутат от КПРФ Блоцкий оказался самым богатым в Госдуме по итогам 2021 года

Парламентарий заработал более 3,5 миллиарда рублей. Самый маленький доход за прошедший год оказался у депутата от фракции "Новые люди" Антона Ткачёва.

По итогам 2021 года самым богатым депутатом Государственной думы стал зампред Комитета ГД по аграрным вопросам, член КПРФ Владимир Блоцкий. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на сайте нижней палаты парламента.

Согласно обнародованным сведениям, Блоцкий заработал более 3,5 миллиарда рублей. Хотя в данных за 2020 год сообщается, что его доход составил порядка 284,3 миллиона рублей. В декларации отмечается, что депутат владеет девятью земельными участками, один из которых находится в Великобритании, а также четырьмя квартирами и четырьмя жилыми домами, среди которых также есть жильё в Соединённом Королевстве. В собственности у парламентария находятся и два машино-места, а также автомобили Porsche Cayenne Diesel и Porsche Panamera 4S.

При этом самый маленький заработок за 2021-й оказался у депутата от фракции "Новые люди" Антона Ткачёва — 1,1 миллиона рублей. Отметим, что он занимает свою должность с 2021 года.