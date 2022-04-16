Глава ХДС Мерц оскорбился отказом Зеленского принять президента Германии в Киеве

"Это выпад, который, разумеется, имеет политико-историческую подоплёку, но я понимаю этот инцидент как эмоциональную чрезмерную реакцию украинского руководства, которая не помогает обеим сторонам", — заявил Фридрих Мерц.

Председатель (ХДС) и фракции ХДС/ХСС в Бундестаге подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц уже давно должен был побывать на Украине. Он также подверг главу немецкого кабмина критике за заявления, которые идут вразрез с реальными действиями и способствуют росту недовольства в его окружении. По мнению Мерца, своей нерешительностью Шольц "ставит под угрозу сплочённость всего международного сообщества по отношению к России".