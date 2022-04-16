Глава ХДС Мерц оскорбился отказом Зеленского принять президента Германии в Киеве
Политик подчеркнул, что воспринимает данный инцидент как эмоциональную чрезмерную реакцию украинских властей, которая в настоящее время не помогает обеим сторонам.
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и фракции ХДС/ХСС в Бундестаге (Парламенте ФРГ) Фридрих Мерц заявил, что отказ Киева принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера имеет политико-историческую подоплёку и является "чрезмерной эмоциональной реакцией" украинских властей.
"Это выпад, который, разумеется, имеет политико-историческую подоплёку, но я понимаю этот инцидент как эмоциональную чрезмерную реакцию украинского руководства, которая не помогает обеим сторонам", — заявил Фридрих Мерц.
Председатель (ХДС) и фракции ХДС/ХСС в Бундестаге подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц уже давно должен был побывать на Украине. Он также подверг главу немецкого кабмина критике за заявления, которые идут вразрез с реальными действиями и способствуют росту недовольства в его окружении. По мнению Мерца, своей нерешительностью Шольц "ставит под угрозу сплочённость всего международного сообщества по отношению к России".
Ранее Лайф рассказывал, что в Киев отправились президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. А вот президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера лидер Незалежной Владимир Зеленский принять отказался якобы из-за его "тесных связей" с Россией. Президент Украины назвал нежелательным его приезд в Киев.
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