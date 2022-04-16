Латвия начала обучать украинских военных работе с беспилотниками

Кроме того, Рига оказала Незалежной поддержку на сумму более 200 миллионов евро, поставив в Киев боеприпасы, личное снаряжение, противотанковое оружие и системы противовоздушной обороны Stinger.

Министерство обороны Латвии сообщило, что начало обучать украинских военных работе с беспилотниками. В официальном заявлении ведомство подчеркнуло стремление сделать всё возможное, чтобы способствовать победе Киева.

"В поддержку Украины Министерство обороны организовало обучение Вооружённых сил Украины работе с беспилотными летательными аппаратами", — сказано в сообщении.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил, что на Украину уже доставлены БЛА, служащие разведывательными средствами для ротных и бригадных подразделений. Рига оказала Незалежной поддержку на сумму более 200 миллионов евро, поставив в Киев боеприпасы, личное снаряжение, противотанковое оружие и системы противовоздушной обороны Stinger.