Очевидец рассказал о первых словах фигуриста Семененко после падения на шоу Плющенко

Диагноз спортсмена включает сотрясение мозга и многочисленные гематомы на лице.

Сразу после падения во время шоу Евгения Плющенко фигурист Евгений Семененко просил не снимать с него коньки, однако периодически не мог прийти в себя. Об этом РИА "Новости" рассказал очевидец инцидента в Петербурге.

"После падения было беспокойство, что что-то с позвоночником, но, к счастью, обошлось. Он, упав на первый ряд партера, периодически отключался, но, когда приходил в себя, говорил: "Не снимайте с меня коньки". Видимо, хотел продолжить номер. Евгений Плющенко мгновенно оказался рядом и организовал быструю помощь", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, состояние льда было хорошим, никто из спортсменов до начала выступлений на него не жаловался.