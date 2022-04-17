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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 13:39
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Очевидец рассказал о первых словах фигуриста Семененко после падения на шоу Плющенко

Диагноз спортсмена включает сотрясение мозга и многочисленные гематомы на лице.

Сразу после падения во время шоу Евгения Плющенко фигурист Евгений Семененко просил не снимать с него коньки, однако периодически не мог прийти в себя. Об этом РИА "Новости" рассказал очевидец инцидента в Петербурге.

"После падения было беспокойство, что что-то с позвоночником, но, к счастью, обошлось. Он, упав на первый ряд партера, периодически отключался, но, когда приходил в себя, говорил: "Не снимайте с меня коньки". Видимо, хотел продолжить номер. Евгений Плющенко мгновенно оказался рядом и организовал быструю помощь", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, состояние льда было хорошим, никто из спортсменов до начала выступлений на него не жаловался.

У фигуриста Семененко обнаружили сотрясение мозга после падения на шоу Плющенко
У фигуриста Семененко обнаружили сотрясение мозга после падения на шоу Плющенко

Напомним, фигурист Евгений Семененко сильно ударился об лёд после падения на шоу Евгения Плющенко. В итоге со льда его уносили на носилках под аплодисменты собравшихся зрителей. Позднее стало известно, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, а также обнаружены многочисленные гематомы на лице.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев
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