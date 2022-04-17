Очевидец рассказал о первых словах фигуриста Семененко после падения на шоу Плющенко
Диагноз спортсмена включает сотрясение мозга и многочисленные гематомы на лице.
Сразу после падения во время шоу Евгения Плющенко фигурист Евгений Семененко просил не снимать с него коньки, однако периодически не мог прийти в себя. Об этом РИА "Новости" рассказал очевидец инцидента в Петербурге.
"После падения было беспокойство, что что-то с позвоночником, но, к счастью, обошлось. Он, упав на первый ряд партера, периодически отключался, но, когда приходил в себя, говорил: "Не снимайте с меня коньки". Видимо, хотел продолжить номер. Евгений Плющенко мгновенно оказался рядом и организовал быструю помощь", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, состояние льда было хорошим, никто из спортсменов до начала выступлений на него не жаловался.
Напомним, фигурист Евгений Семененко сильно ударился об лёд после падения на шоу Евгения Плющенко. В итоге со льда его уносили на носилках под аплодисменты собравшихся зрителей. Позднее стало известно, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, а также обнаружены многочисленные гематомы на лице.
ТАСС / Валерий Шарифулин