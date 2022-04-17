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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 14:47
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Зеленский поделился надеждами на визит Байдена в Киев

Это целиком и полностью будет решение главы США, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью, отметил лидер Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что глава США Джо Байден обязательно посетит Украину. Своими ожиданиями он поделился в интервью телекомпании CNN.

"Я думаю, он приедет", — сказал Зеленский на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину.

Одновременно украинский лидер отметил, что это целиком и полностью будет решение главы США, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью. По его мнению, Байден, "будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть всё своими глазами".

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Как писал Лайф ранее, американские власти обсуждали возможность визита президента США Джо Байдена на Украину, но серьёзно такая поездка не планировалась. Американский президент был бы рад продемонстрировать солидарность с жителями Украины, однако, по словам помощника лидера Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана, перед ним стоит серьёзный вопрос: использования каких активов поездка потребовала бы со стороны украинцев и США?

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ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Николь Вербер
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