Зеленский поделился надеждами на визит Байдена в Киев

Это целиком и полностью будет решение главы США, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью, отметил лидер Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что глава США Джо Байден обязательно посетит Украину. Своими ожиданиями он поделился в интервью телекомпании CNN.

"Я думаю, он приедет", — сказал Зеленский на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину.

Одновременно украинский лидер отметил, что это целиком и полностью будет решение главы США, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью. По его мнению, Байден, "будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть всё своими глазами".