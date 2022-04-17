Зеленский поделился надеждами на визит Байдена в Киев
Это целиком и полностью будет решение главы США, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью, отметил лидер Незалежной.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что глава США Джо Байден обязательно посетит Украину. Своими ожиданиями он поделился в интервью телекомпании CNN.
"Я думаю, он приедет", — сказал Зеленский на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину.
Одновременно украинский лидер отметил, что это целиком и полностью будет решение главы США, которое будет приниматься, исходя из ситуации с безопасностью. По его мнению, Байден, "будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть всё своими глазами".
Как писал Лайф ранее, американские власти обсуждали возможность визита президента США Джо Байдена на Украину, но серьёзно такая поездка не планировалась. Американский президент был бы рад продемонстрировать солидарность с жителями Украины, однако, по словам помощника лидера Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана, перед ним стоит серьёзный вопрос: использования каких активов поездка потребовала бы со стороны украинцев и США?
ТАСС / AP Photo / Evan Vucci