Делегация Конгресса США посетит пять стран для усиления поддержки Украины

Им поручено встретиться с военным руководством государств и обсудить способы помочь Незалежной, а также союзникам по НАТО.

Пятеро делегатов из Америки — четыре члена Сената и один законодатель Палаты представителей США — в течение девяти дней посетят Польшу, Индию, Германию, Непал и ОАЭ, чтобы договориться о поддержке для Украины. Это сенаторы Марк Келли (от Аризоны), Кирстен Гиллибранд (от Нью-Йорка), Кори Букер (от Нью-Джерси), Эд Марки (от Массачусетса) и член палаты представителей Мондэр Джонс (от Нью-Йорка).

"У этой сильной делегации Конгресса будет возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как США могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО", — цитирует совместное заявление законодателей The Hill.

Конгрессменам также поручено встретиться с рядом ключевых иностранных лидеров в Польше, ОАЭ, Индии, Непале и Германии с целью укрепить связи в период повышенной глобальной напряжённости.