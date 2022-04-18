Делегация Конгресса США посетит пять стран для усиления поддержки Украины
Им поручено встретиться с военным руководством государств и обсудить способы помочь Незалежной, а также союзникам по НАТО.
Пятеро делегатов из Америки — четыре члена Сената и один законодатель Палаты представителей США — в течение девяти дней посетят Польшу, Индию, Германию, Непал и ОАЭ, чтобы договориться о поддержке для Украины. Это сенаторы Марк Келли (от Аризоны), Кирстен Гиллибранд (от Нью-Йорка), Кори Букер (от Нью-Джерси), Эд Марки (от Массачусетса) и член палаты представителей Мондэр Джонс (от Нью-Йорка).
"У этой сильной делегации Конгресса будет возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как США могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО", — цитирует совместное заявление законодателей The Hill.
Конгрессменам также поручено встретиться с рядом ключевых иностранных лидеров в Польше, ОАЭ, Индии, Непале и Германии с целью укрепить связи в период повышенной глобальной напряжённости.
На прошлой неделе американские законодатели — сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц — впервые с начала "Операции Z" посетили Украину. Сейчас в США принимают решение об отправке в Киев высокопоставленного чиновника, чтобы выразить Киеву свою поддержку. Американский президент Джо Байден тоже заявил о готовности прилететь в Незалежную.