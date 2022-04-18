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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 14:58
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"Просто богиня": Фигуристка Медведева поделилась новыми снимками с фотосессии

Последний раз спортсменка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года.

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала новые кадры последней фотосессии. Снимки она опубликовала в своём телеграм-канале.

На фотографиях 22-летняя спортсменка позирует в белом топе с белыми тенями на лице и боди-артом. Ранее она уже выкладывала в соцсетях кадры с бэкстейджа этой необычной фотосессии.

Подписчики Медведевой по достоинству оценили фотографии титулованной спортсменки. В своих комментариях они не скрывали эмоций.

"Нереальная красота, Женя — просто богиня. Фото как всегда на высоте", написала болельщица с ником ksyushaa94.

"Как будто куколка! Фотографии очень атмосферные", отметила Арина Жалнина.

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Медведева побеждала на чемпионатах мира и Европы в 2016 и 2017 годах. На Играх-2018 в Пхёнчхане она завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз фигуристка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.

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Telegram / Evgenia Medvedeva

Роман Фейгин
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