"Просто богиня": Фигуристка Медведева поделилась новыми снимками с фотосессии
Последний раз спортсменка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года.
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала новые кадры последней фотосессии. Снимки она опубликовала в своём телеграм-канале.
На фотографиях 22-летняя спортсменка позирует в белом топе с белыми тенями на лице и боди-артом. Ранее она уже выкладывала в соцсетях кадры с бэкстейджа этой необычной фотосессии.
Подписчики Медведевой по достоинству оценили фотографии титулованной спортсменки. В своих комментариях они не скрывали эмоций.
"Нереальная красота, Женя — просто богиня. Фото как всегда на высоте", — написала болельщица с ником ksyushaa94.
"Как будто куколка! Фотографии очень атмосферные", — отметила Арина Жалнина.
Медведева побеждала на чемпионатах мира и Европы в 2016 и 2017 годах. На Играх-2018 в Пхёнчхане она завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз фигуристка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.
Telegram / Evgenia Medvedeva