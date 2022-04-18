"Просто богиня": Фигуристка Медведева поделилась новыми снимками с фотосессии

Последний раз спортсменка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года.

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева показала новые кадры последней фотосессии. Снимки она опубликовала в своём телеграм-канале.

На фотографиях 22-летняя спортсменка позирует в белом топе с белыми тенями на лице и боди-артом. Ранее она уже выкладывала в соцсетях кадры с бэкстейджа этой необычной фотосессии.

Подписчики Медведевой по достоинству оценили фотографии титулованной спортсменки. В своих комментариях они не скрывали эмоций.

"Нереальная красота, Женя — просто богиня. Фото как всегда на высоте", — написала болельщица с ником ksyushaa94.

"Как будто куколка! Фотографии очень атмосферные", — отметила Арина Жалнина.