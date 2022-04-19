Посольство РФ запросило у МИД Черногории разъяснения по сообщению о разрыве дипотношений

Речь идёт о соответствующем заявлении главы внешнеполитического ведомства страны Джордже Радуловича, которое появилось в соцсетях, но позже было удалено.

Посольство России в Подгорице направило ноту в МИД Черногории в связи с публикацией в соцсетях внешнеполитического ведомства сообщения о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской дипмиссии.

"Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения", — уточнили дипломаты.

Отметим, что 18 апреля МИД Черногории опубликовал в соцсетях заявление главы дипведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Однако уже через некоторое время сообщение пропало, а пресс-служба внешнеполитического ведомства страны пояснила, что речь шла только об одном из видов рестриктивных мер в отношении РФ.