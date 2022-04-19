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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 04:47
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Посольство РФ запросило у МИД Черногории разъяснения по сообщению о разрыве дипотношений

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Речь идёт о соответствующем заявлении главы внешнеполитического ведомства страны Джордже Радуловича, которое появилось в соцсетях, но позже было удалено.

Посольство России в Подгорице направило ноту в МИД Черногории в связи с публикацией в соцсетях внешнеполитического ведомства сообщения о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской дипмиссии.

"Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения", — уточнили дипломаты.

Россия высылает сотрудников Посольства Болгарии
Россия высылает сотрудников Посольства Болгарии

Отметим, что 18 апреля МИД Черногории опубликовал в соцсетях заявление главы дипведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Однако уже через некоторое время сообщение пропало, а пресс-служба внешнеполитического ведомства страны пояснила, что речь шла только об одном из видов рестриктивных мер в отношении РФ.

Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Захарова предупредила об ответе на высылку российских дипломатов из Северной Македонии. Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежат на Скопье, подчеркнула она.

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Иван Косицын
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