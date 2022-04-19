Посольство РФ запросило у МИД Черногории разъяснения по сообщению о разрыве дипотношений
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Речь идёт о соответствующем заявлении главы внешнеполитического ведомства страны Джордже Радуловича, которое появилось в соцсетях, но позже было удалено.
Посольство России в Подгорице направило ноту в МИД Черногории в связи с публикацией в соцсетях внешнеполитического ведомства сообщения о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской дипмиссии.
"Направили ноту в МИД Черногории, запросив соответствующие разъяснения", — уточнили дипломаты.
Отметим, что 18 апреля МИД Черногории опубликовал в соцсетях заявление главы дипведомства Джордже Радуловича о необходимости разрыва дипотношений с Россией. Однако уже через некоторое время сообщение пропало, а пресс-служба внешнеполитического ведомства страны пояснила, что речь шла только об одном из видов рестриктивных мер в отношении РФ.
Ранее Лайф писал, что официальный представитель МИД РФ Захарова предупредила об ответе на высылку российских дипломатов из Северной Македонии. Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежат на Скопье, подчеркнула она.