Тренер Мишин — о состоянии здоровья упавшего на лёд Семененко: Есть положительная динамика
Сотрясение мозга и множественные гематомы на лице выявили у спортсмена.
В состоянии упавшего на лёд во время шоу Евгения Плющенко фигуриста Евгения Семененко наблюдается положительная динамика. Об этом РИА "Новости" рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.
"Женя продолжает оставаться в больнице, есть положительная динамика", — отметил Мишин.
Напомним, фигурист Евгений Семененко сильно ударился об лёд после падения на шоу Евгения Плющенко. В итоге со льда его уносили на носилках под аплодисменты собравшихся зрителей. Позднее стало известно, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, а также обнаружены многочисленные гематомы на лице.
ТАСС / Валерий Шарифулин