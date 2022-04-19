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Регион
Опубликовано 19 апреля 2022, 07:54

Тренер Мишин — о состоянии здоровья упавшего на лёд Семененко: Есть положительная динамика

Сотрясение мозга и множественные гематомы на лице выявили у спортсмена.

В состоянии упавшего на лёд во время шоу Евгения Плющенко фигуриста Евгения Семененко наблюдается положительная динамика. Об этом РИА "Новости" рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

"Женя продолжает оставаться в больнице, есть положительная динамика", отметил Мишин.

У получившего сотрясение мозга фигуриста Семененко не выявили повреждений внутри черепной коробки
У получившего сотрясение мозга фигуриста Семененко не выявили повреждений внутри черепной коробки

Напомним, фигурист Евгений Семененко сильно ударился об лёд после падения на шоу Евгения Плющенко. В итоге со льда его уносили на носилках под аплодисменты собравшихся зрителей. Позднее стало известно, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, а также обнаружены многочисленные гематомы на лице.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Шамиль Гаджиев
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