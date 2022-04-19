Тренер Мишин — о состоянии здоровья упавшего на лёд Семененко: Есть положительная динамика

В состоянии упавшего на лёд во время шоу Евгения Плющенко фигуриста Евгения Семененко наблюдается положительная динамика. Об этом РИА "Новости" рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

Напомним, фигурист Евгений Семененко сильно ударился об лёд после падения на шоу Евгения Плющенко. В итоге со льда его уносили на носилках под аплодисменты собравшихся зрителей. Позднее стало известно, что у спортсмена диагностировано сотрясение мозга, а также обнаружены многочисленные гематомы на лице.