Пятикратный олимпийский чемпион Уиггинс рассказал о домогательствах тренера в 13 лет

В 2012 году он стал первым британцем, выигравшим престижную велогонку "Тур де Франс".

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту британец Брэдли Уиггинс заявил, что в 13 лет подвергся сексуальным домогательствам со стороны тренера. Об этом сообщает The Guardian.

"Когда я был младше, ко мне приставал тренер. Мне было около 13 лет. Я так и не смог свыкнуться с этим. Я подвергался сексуальным домогательствам, и, безусловно, это повлияло на всю мою последующую жизнь", — сказал Уиггинс.

41-летний спортсмен добивался успеха как на треке, так и на шоссе. Он выигрывал золото на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, в 2008-м — в Пекине, в 2012-м — в Лондоне и в 2016-м — в Рио-де-Жанейро. Также гонщик является восьмикратным чемпионом мира.