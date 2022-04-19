В Госдуме предложили сделать праздничным выходным День русского языка

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заметил, что дни национальных языков имеют статус государственных праздников во многих странах и России нужно перенять этот опыт.

День русского языка, который в стране отмечают 6 июня, нужно сделать праздничным выходным. С таким предложением выступила фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме, направив отзыв в Правительство РФ, сообщил её руководитель Сергей Миронов.

"Новым нерабочим праздничным днём должен стать День русского языка. Отмечать его предлагаем 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина", — сказал он журналистам.

Парламентарий напомнил о серьёзных гонениях, которым стали подвергаться русскоязычные граждане за рубежом, добавив, что многие западные политики "объявили "крестовый поход" на русский язык". Привлечь внимание к проблеме можно, повысив статус языка внутри страны, уточнил Миронов.

Он подчеркнул, что во многих странах дни национальных языков имеют статус государственных праздников, такой же опыт нужно применять и в России. Также фракция предлагает принять концепцию празднования: русский язык как средство осознания и укрепления своего места в мировой культуре, как средство межнационального общения и как средство не только духовного и национально-культурного, но и социального, политического и экономического развития общества.

Напомним, что День русского языка является российским государственным праздником, который был учреждён в 2011 году указом Президента РФ. Он отмечается в день рождения русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина, однако не является выходным днём.