"Не нравится наша непокорность": В Совфеде уверены, что теннисисты правильно воспримут возможное отстранение от Уимблдона

Организаторы старейшего турнира, как сообщалось ранее, планируют запретить участие россиян.

Российские теннисисты останутся патриотами своей страны и смогут правильно воспринять отстранение от участия в турнире Уимблдон. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

"Это всё в рамках того "русоненавистничества" США и Западной Европы. Это всё зародилось ещё после распада СССР. Им не нравится наша непокорность, мы не желаем мириться с тем, что они нам навязывают. Всё это (русофобия. — Прим. Лайфа) формировалось годами, а сейчас достигло пика. Плохо, что не пускают (российских теннисистов. — Прим. Лайфа)", — заявил Цеков.

Он также заявил, что скептически относится к идее опротестовать данное решение организаторов в судах, так как те руководствуются не международным правом, а политическими воззрениями.

"Наши теннисисты должны быть патриотами России и правильно всё это воспримут. Все эти спортивные соревнования — это сиюминутное явление, а любовь к Отечеству, России, вещь вечная", — заключил Цеков.