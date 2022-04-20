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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 12:25

Кравцов: На школьников обрушился шквал фейков о России после начала "Операции Z"

По словам министра просвещения, в связи с этим в учебных заведениях в рамках обществознания и истории были проведены уроки о целях российских манёвров на территории Незалежной.

Шквал дезинформации о России обрушился на российских школьников после начала "Операции Z" на Украине. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы такую работу ведём и её усилили с начала специальной операции, потому что на детей шквал дезинформации обрушился, абсолютно неправдоподобной, [это] фейки относительно нашей страны", — сказал министр в ходе заседания наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей".

Путину понравилась идея исполнения гимна в российских школах
Путину понравилась идея исполнения гимна в российских школах

По словам Кравцова, в связи с этим в школах в рамках обществознания и истории были проведены уроки о целях российских манёвров на территории Незалежной.

Ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин поддержал идею школьницы из Севастополя создать объединяющее всех детей РФ движение. Он напомнил, что в стране есть Юнармия и другие структуры. Однако что касается нового всероссийского объединения, то сформировать его надо "незабюрокраченным образом", добавил президент.

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Pixabay

Наталья Демьянова
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