Кравцов: На школьников обрушился шквал фейков о России после начала "Операции Z"
По словам министра просвещения, в связи с этим в учебных заведениях в рамках обществознания и истории были проведены уроки о целях российских манёвров на территории Незалежной.
Шквал дезинформации о России обрушился на российских школьников после начала "Операции Z" на Украине. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы такую работу ведём и её усилили с начала специальной операции, потому что на детей шквал дезинформации обрушился, абсолютно неправдоподобной, [это] фейки относительно нашей страны", — сказал министр в ходе заседания наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей".
По словам Кравцова, в связи с этим в школах в рамках обществознания и истории были проведены уроки о целях российских манёвров на территории Незалежной.
Ранее Лайф сообщал, что глава государства Владимир Путин поддержал идею школьницы из Севастополя создать объединяющее всех детей РФ движение. Он напомнил, что в стране есть Юнармия и другие структуры. Однако что касается нового всероссийского объединения, то сформировать его надо "незабюрокраченным образом", добавил президент.
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