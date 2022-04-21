Представитель Пентагона признал ошибкой свои слова о передаче самолётов Киеву

Накануне пресс-секретарь ведомства Джон Кёрби заявил, что ряд стран отправили на Украину истребители и запчасти для них. Спустя день выяснилось, что поставлено было лишь второе.

Озвученная накануне информация о том, что Украина якобы получила от союзников США военные самолёты, оказалась не совсем корректной. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби, Киеву были направлены только лишь запчасти к ним.

Представитель военного ведомства признал, что слова о дополнительных самолётах, сказанные им до этого журналистам, не соответствуют действительности.

"Я ошибся. Они не получали целые самолёты от другого государства", — уточнил Кёрби.

При этом он настаивает на том, что Киев при содействии Соединённых Штатов получил "достаточно запчастей и дополнительного оборудования", чтобы обеспечить работоспособность авиации. Кёрби сослался на источники в Вашингтоне, согласно которым Украина смогла таким образом починить 20 самолётов.