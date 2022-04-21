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Регион
Опубликовано 20 апреля 2022, 23:50
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Представитель Пентагона признал ошибкой свои слова о передаче самолётов Киеву

Накануне пресс-секретарь ведомства Джон Кёрби заявил, что ряд стран отправили на Украину истребители и запчасти для них. Спустя день выяснилось, что поставлено было лишь второе.

Озвученная накануне информация о том, что Украина якобы получила от союзников США военные самолёты, оказалась не совсем корректной. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби, Киеву были направлены только лишь запчасти к ним.

Представитель военного ведомства признал, что слова о дополнительных самолётах, сказанные им до этого журналистам, не соответствуют действительности.

"Я ошибся. Они не получали целые самолёты от другого государства", — уточнил Кёрби.

Представитель Пентагона Кёрби заявил, что союзники США передали Украине самолёты
Представитель Пентагона Кёрби заявил, что союзники США передали Украине самолёты

При этом он настаивает на том, что Киев при содействии Соединённых Штатов получил "достаточно запчастей и дополнительного оборудования", чтобы обеспечить работоспособность авиации. Кёрби сослался на источники в Вашингтоне, согласно которым Украина смогла таким образом починить 20 самолётов.

Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала "пустыми угрозами" заявления России о последствиях в случае поставок вооружения Украине. По её словам, Вашингтон намерен продолжать оказывать военную помощь Киеву.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Дмитрий Алексиевич
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