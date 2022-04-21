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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 02:24
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Французский экономист Аглиетта рассказал, кто выиграет от украинского кризиса

Аналитик уверен, что многие страны сейчас пытаются уйти от влияния Запада, уменьшая свои резервы, которые раньше хранились в долларах.

Украинский кризис укрепит юань и приведёт к отказу мира от доллара. Такое мнение высказал французский экономист, научный советник парижского Центра перспективных исследований и международной информации Мишель Аглиетта.

Как пишет Le Monde, эксперт уверен, что на протяжении последних 20 лет мир и так старался уйти от мировых валютных резервов в долларах. Только с 2001 по 2021 год доля этой валюты упала с 70% до 59%.

"Вес юаня в них пока ограничен, но он быстро растёт, потому что ряд стран — в особенности азиатских — пытаются уйти из зоны влияния Запада", — пояснил он.

Аглиетта считает, что в целом украинский кризис лишь укрепит юань на международном уровне. При этом Китай уже получил преимущество в этой области, открыв свободное хождение цифрового юаня на всей своей территории и приступив к его выводу на международный уровень.

"Запад не может диктовать миру, какой должна быть демократия. А создание финансовой системы на основе сотрудничества подразумевает принятие этой разницы между подходами и установление диалога культур. Без этого будет невозможно не только избежать валютного хаоса, но и решать главные проблемы планеты, начиная с климатических изменений", заключил экономист.

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Лайф рассказывал, что схожего мнения придерживаются и другие эксперты. Например, экономист Воронкова заявила, что США вряд ли смогут отменить глобальный отказ от доллара. Также она заметила, что долю юаня и других валют в своих резервах увеличивает большинство мировых центробанков, а расчёты между странами всё чаще осуществляются в нацвалютах.

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Pixabay

Артем Порвин
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