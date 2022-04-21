Посол РФ Викторов: Москва проверит слухи о планах Израиля поставить Киеву каски и жилеты

Диппредставитель подчеркнул, что Москва внимательно анализирует эту информацию, а в случае её подтверждения последует "соответствующая реакция".

Россия проверит сведения о возможных планах Иерусалима поставить на Украину каски и бронежилеты. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

"Насколько мне известно, неоднократно были обращения к израильским властям поставить такие виды продукции, как бронежилеты и каски. До сих пор Израиль отказывался это делать. Вчера, правда, была информация, что есть какие-то тенденции в изменении позиции", — сказал он.

Викторов предупредил, что Москва внимательно проверяет эти сведения, а в случае их подтверждения последует соответствующая реакция. Однако диппредставитель отметил, что у Израиля имеется чёткая позиция по поводу антироссийских санкций, хотя на них "оказывается мощнейшее давление со стороны США и других западных стран".

"Израиль тем не менее соблюдает и уважает свои национальные интересы, поэтому никаких собственных санкций Израиль не ввёл и не введёт, об этом заявляли неоднократно руководители", — резюмировал Викторов.