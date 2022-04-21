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Опубликовано 21 апреля 2022, 14:39

Число жертв пожара в ЦНИИ войск ВКО в Твери возросло до семи

Пожар в ЦНИИ войск ВКО в Твери. Фото © LIFE

Пожар в ЦНИИ войск ВКО в Твери. Фото © LIFE

Короткое замыкание рассматривается как возможная причина пожара по предварительным данным.

Количество погибших в результате пожара в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери возросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не исключил, что число жертв может возрасти.

Лайф публикует видео начала пожара в ЦНИИ войск ВКО в Твери
Лайф публикует видео начала пожара в ЦНИИ войск ВКО в Твери

Напомним, утром 21 апреля мощный пожар охватил здание Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери. Некоторым находившимся в здании людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня и ядовитого дыма. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Александра Вишнякова
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