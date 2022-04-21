Число жертв пожара в ЦНИИ войск ВКО в Твери возросло до семи
Пожар в ЦНИИ войск ВКО в Твери. Фото © LIFE
Короткое замыкание рассматривается как возможная причина пожара по предварительным данным.
Количество погибших в результате пожара в здании Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери возросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства не исключил, что число жертв может возрасти.
Напомним, утром 21 апреля мощный пожар охватил здание Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери. Некоторым находившимся в здании людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня и ядовитого дыма. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.