Дипломат Кошелев: РФ вправе считать военные грузы НАТО на Украине целью для удара

Также он подчеркнул, что у Москвы вызывают тревогу заявления американских политиков "о намерении, несмотря на безнадёжное положение киевских визави", продолжать поставки вооружений для ВСУ.

Российская сторона вправе рассматривать поставки с зарубежным оружием на территории Украины в качестве военных целей. Об этом сообщил замдиректора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.

"Прямо говорим представителям США, что американо-натовский транспорт с оружием, следующий по украинской территории, Вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законной военной цели", — сказал он, выступая в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола.