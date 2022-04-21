Дипломат Кошелев: РФ вправе считать военные грузы НАТО на Украине целью для удара
Также он подчеркнул, что у Москвы вызывают тревогу заявления американских политиков "о намерении, несмотря на безнадёжное положение киевских визави", продолжать поставки вооружений для ВСУ.
Российская сторона вправе рассматривать поставки с зарубежным оружием на территории Украины в качестве военных целей. Об этом сообщил замдиректора Департамента Северной Америки МИД РФ Сергей Кошелев.
"Прямо говорим представителям США, что американо-натовский транспорт с оружием, следующий по украинской территории, Вооружённые силы России вправе рассматривать в качестве законной военной цели", — сказал он, выступая в рамках организованного Дипломатической академией МИД круглого стола.
Также Кошелев подчеркнул, что у Москвы вызывают тревогу заявления американских политиков "о намерении, несмотря на безнадёжное положение киевских визави", продолжать поставки вооружений для ВСУ. По мнению дипломата, Вашингтон специально рассчитывает замедлить военную "Операцию Z" на территории Незалежной.
Ранее президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 800 миллионов долларов. Также Вашингтон продолжит поддерживать Киев в сфере передачи разведданных. Позже в Пентагоне раскрыли, что именно Вашингтон отправит Киеву.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS