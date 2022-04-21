Зеленский оценил потери Украины за время "Операции Z" в 550 миллиардов долларов

По мнению президента страны, на её восстановление Киеву нужно будет примерно по семь миллиардов долларов каждый месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил потери Украины в ходе российской военной "Операции Z" в 550 миллиардов долларов. Об этом он сказал в ходе круглого стола, который проводился в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

"По очень предварительным оценкам, Украина потеряла 550 миллиардов в результате разрушений", — сказал Зеленский.

По его словам, Киеву необходимо до семи миллиардов долларов в месяц на восстановление экономики. Президент Украины выразил уверенность, что с поддержкой из-за рубежа этот процесс будет идти быстро, "что означает новые возможности для бизнеса из различных стран".