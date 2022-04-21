Зеленский оценил потери Украины за время "Операции Z" в 550 миллиардов долларов
По мнению президента страны, на её восстановление Киеву нужно будет примерно по семь миллиардов долларов каждый месяц.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил потери Украины в ходе российской военной "Операции Z" в 550 миллиардов долларов. Об этом он сказал в ходе круглого стола, который проводился в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
"По очень предварительным оценкам, Украина потеряла 550 миллиардов в результате разрушений", — сказал Зеленский.
По его словам, Киеву необходимо до семи миллиардов долларов в месяц на восстановление экономики. Президент Украины выразил уверенность, что с поддержкой из-за рубежа этот процесс будет идти быстро, "что означает новые возможности для бизнеса из различных стран".
Как сообщал Лайф, коллективный Запад и так неплохо помогает официальному Киеву, поставляя вооружение и оказывая финансовую поддержку. Так, Канада решила предложить Киеву кредит — миллиард канадских долларов (около 794 миллионов долларов, или 63 миллиарда рублей). А МВФ даже создал спецсчёт для прямой донорской помощи Украине. Другие страны могут перечислять туда гранты и заёмные средства для содействия в поддержании экономики и для бюджетных нужд.
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