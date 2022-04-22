Депутат Матвейчев предложил ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям

Он считает, что это отправит покупателей в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что будет способствовать их появлению и развитию.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Как пишет RT, парламентарий рассчитывает на то, что такая мера поможет стимулировать развитие фермерского рынка: люди вместо гипермаркетов в выходной пойдут в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня.

"В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)", — говорится в тексте обращения.