Ростовская область передала более 10 тысяч куличей российским военным на Украине

Пасхальные сюрпризы отправили вместе с гуманитарной помощью, которую регулярно доставляют в Незалежную и Донбасс.

Донские хлебопёки испекли более десяти тысяч куличей для российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине, передаёт телеканал "Звезда". С такой просьбой ранее обратился к местным предпринимателям губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Обратился к нашим донским хлебопёкам с предложением организовать сладкие посылки для ребят, принимающих участие в специальной военной операции. Накануне светлого праздника Пасхи вместе с гуманитарным грузом отправим пасхальные куличи военнослужащим. Пусть эта тёплая весточка из дома порадует наших защитников", — написал Голубев в телеграм-канале.

"Тёплую весточку" отправили специальным самолётом вместе с гуманитарной помощью с ростовского военного аэродрома. Перед отправкой пасхальные куличи были освящены.