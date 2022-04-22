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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 07:35

Ростовская область передала более 10 тысяч куличей российским военным на Украине

Пасхальные сюрпризы отправили вместе с гуманитарной помощью, которую регулярно доставляют в Незалежную и Донбасс.

Донские хлебопёки испекли более десяти тысяч куличей для российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине, передаёт телеканал "Звезда". С такой просьбой ранее обратился к местным предпринимателям губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Обратился к нашим донским хлебопёкам с предложением организовать сладкие посылки для ребят, принимающих участие в специальной военной операции. Накануне светлого праздника Пасхи вместе с гуманитарным грузом отправим пасхальные куличи военнослужащим. Пусть эта тёплая весточка из дома порадует наших защитников",написал Голубев в телеграм-канале.

"Тёплую весточку" отправили специальным самолётом вместе с гуманитарной помощью с ростовского военного аэродрома. Перед отправкой пасхальные куличи были освящены.

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Кадр из видео. Телеканал "Звезда"

Оксана Попова
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