Ростовская область передала более 10 тысяч куличей российским военным на Украине
Пасхальные сюрпризы отправили вместе с гуманитарной помощью, которую регулярно доставляют в Незалежную и Донбасс.
Донские хлебопёки испекли более десяти тысяч куличей для российских военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине, передаёт телеканал "Звезда". С такой просьбой ранее обратился к местным предпринимателям губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Обратился к нашим донским хлебопёкам с предложением организовать сладкие посылки для ребят, принимающих участие в специальной военной операции. Накануне светлого праздника Пасхи вместе с гуманитарным грузом отправим пасхальные куличи военнослужащим. Пусть эта тёплая весточка из дома порадует наших защитников", — написал Голубев в телеграм-канале.
"Тёплую весточку" отправили специальным самолётом вместе с гуманитарной помощью с ростовского военного аэродрома. Перед отправкой пасхальные куличи были освящены.
Ранее Лайф публиковал список храмов Москвы и Подмосковья, в которые привезут Благодатный огонь. Святыню из Иерусалима традиционно доставят в столицу в преддверии Светлой Пасхи, а из аэропорта Внуково лампады с огнём передадут в 15 храмов Москвы и пять храмов Подмосковья.
Кадр из видео. Телеканал "Звезда"