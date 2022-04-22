Боррель предрёк миру разобщённость и потрясения после завершения "Операции Z"

Он предположил, что в будущем возникнет новая политическая панорама, в которой по одну сторону будут стоять Россия и Китай, а по другую — Запад.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что после окончания российской спецоперации на территории Украины мир станет ещё более разобщённым, чем был.

"Мир будет намного более раздробленным, и это приведёт к экономическим потрясениям", — сказал глава дипломатии ЕС испанской газете El País.

По его оценке, различные виды сырьевых ресурсов будут использоваться в качестве оружия. Верховный представитель ЕС привёл в пример зерно. Боррель напомнил заявление РФ о том, что поставлять это сырьё собирается только друзьям. В итоге множество развивающихся стран будут вынуждены склоняться то к одной стороне, то к другой в зависимости от обстоятельств. Возникнет ситуация как в годы холодной войны, обратил внимание дипломат, предположив, что в будущем возникнет новая политическая панорама, в которой по одну сторону будут стоять Россия и Китай, а по другую — Запад.