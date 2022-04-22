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Опубликовано 22 апреля 2022, 11:10

Боррель предрёк миру разобщённость и потрясения после завершения "Операции Z"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель © EPA / JULIEN WARNAND

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель © EPA / JULIEN WARNAND

Он предположил, что в будущем возникнет новая политическая панорама, в которой по одну сторону будут стоять Россия и Китай, а по другую — Запад.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что после окончания российской спецоперации на территории Украины мир станет ещё более разобщённым, чем был.

"Мир будет намного более раздробленным, и это приведёт к экономическим потрясениям", — сказал глава дипломатии ЕС испанской газете El País.

По его оценке, различные виды сырьевых ресурсов будут использоваться в качестве оружия. Верховный представитель ЕС привёл в пример зерно. Боррель напомнил заявление РФ о том, что поставлять это сырьё собирается только друзьям. В итоге множество развивающихся стран будут вынуждены склоняться то к одной стороне, то к другой в зависимости от обстоятельств. Возникнет ситуация как в годы холодной войны, обратил внимание дипломат, предположив, что в будущем возникнет новая политическая панорама, в которой по одну сторону будут стоять Россия и Китай, а по другую — Запад.

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А ранее Боррель заявил об угрозах ряда членов ЕС наложить вето на запрет нефти из РФ. Дипломат признаёт, что единодушия в этом вопросе будет сложно достичь. Однако уверен, что в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придётся отказываться от российских углеводородов.

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Виктория Дитрих
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