В Белгородской области отвергли фейк о попытке прорыва танков ВСУ

Там отметили, что такие сообщения распространяются для того, чтобы создать в обществе панические настроения.

Глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев заявил, что информация о попытке прорыва украинских танкистов в регион не соответствует действительности.

"Уважаемые жители Белгородского района! Призываю вас не верить фейку, рассчитанному на создание панических настроений. На территории района всё спокойно", — написал чиновник в телеграм-канале.

В качестве подтверждения Владимир Перцев опубликовал обращение главы администрации Журавлёвского поселения Анжелики Самойловой, которая также опровергает данные сообщения. На ролике она заявила, что по состоянию на 22 апреля на территории всё спокойно, магазины работают в штатном режиме, люди занимаются своими делами, добровольная народная дружина следит за охраной порядка.