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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 12:14

"Смысла сидеть нет": Футболист Меркулов рассказал о сокращении зарплаты в три раза после переезда в Хорватию

Ранее он выступал в РПЛ за екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин".

Российский защитник команды "Риека" Михаил Меркулов заявил, что после перехода в хорватский клуб его зарплата сократилась более чем в три раза. Об этом сообщает "Матч ТВ".

28-летний футболист в июле 2021 года перешёл в "Риеку" из казанского "Рубина". В составе хорватского клуба он провёл шесть матчей, забив один гол.

"Сильно ли упала зарплата после Казани? Да, чуть больше чем в три раза. Но желание поиграть где-то ещё перевесило. Я же в тот период оказался не нужен казанцам. Самое лучшее, что может быть в работе, — это честность. Мне сообщили, что на меня не рассчитывают, поэтому предложили поискать варианты. Я понимал, что смысла сидеть нет", сказал Меркулов.

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В РПЛ помимо "Рубина" защитник выступал за екатеринбургский "Урал". Также в его активе есть один матч в составе молодёжной сборной России.

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ФК "Риека"

Роман Фейгин
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