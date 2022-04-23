"Ничего тайного в этом нет": Захарова рассказала, как западные инструкторы "пасут" украинских боевиков

Дипломат напомнила, что Борис Джонсон ранее сам открыто говорил об обучении солдат ВСУ коллегами из Соединённого королевства.

Спецслужбы стран НАТО управляют боевыми действиями на Украине, а их инструкторы «пасут» боевиков страны. Об этом заявила Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Польские, британские, американские, канадские и прочие "инструкторы" давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами — они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине", — написала Захарова.

Дипломат напомнила о том, что экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении конфиденциальной военной информации НАТО о том, что около 20 инструкторов Соединённого королевства обучают украинских солдат пользоваться оружием от Североатлантического Альянса в районе Львова. Захарова подчеркнула, что "ничего тайного в этом нет уже давно".