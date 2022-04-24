ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 10:38

Роскомнадзор ограничил доступ к шахматному сайту Chess.com

В реестр запрещённой информации попали две ссылки на статьи, посвящённые проведению российской "Операции Z" в Незалежной.

Роскомнадзор ограничил доступ к одной из страниц игрового шахматного сайта Chess.com. Такие данные следуют из универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам.

Основанием для ограничений указана статья 15.3 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует блокировку сайтов, содержащих недостоверную информацию. В реестр запрещённой информации попали две ссылки на статьи, посвящённые проведению российской "Операции Z" на Украине. Chess.com заблокировал учётные записи попавших под санкции шахматистов из РФ и Белоруссии, а также запретил участвовать в турнирах гроссмейстеру Сергею Карякину.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту американской организации Human Rights Watch
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту американской организации Human Rights Watch

Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Поводом для бана послужило распространение на сервисе информации с нарушением закона.

BannerImage

Pixabay

Никита Осипов
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar