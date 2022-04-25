Военные РФ и волонтёры #МыВместе доставили лекарства жителям Херсонской области
Военные РФ и волонтёры #МыВместе доставили лекарства жителям Херсонской области. Фото © VK / Игорь Кастюкевич
По индивидуальным заявкам и просьбам жителей региона частично удалось собрать наборы для людей после инфарктов и инсультов, а также тяжелобольных пенсионеров.
Военные РФ и волонтёры #МыВместе доставили лекарства жителям Херсонской области. Фото © LIFE
Участники движения #МыВместе, военные ВС РФ и Росгвардия доставили медикаменты жителям посёлка Чаплинка Херсонской области. Организатором выступил депутат Госдумы, замруководителя фракции "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.
"Мы сформировали общую потребность из тех препаратов, которые наиболее часто указывали жители в обращениях [в соцсетях]: обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противовирусные", — уточнил он.
По словам Кастюкевича, также частично удалось собрать наборы по индивидуальным заявкам и просьбам для людей после инфарктов и инсультов, тяжелобольных пенсионеров.
Военные РФ и волонтёры #МыВместе доставили лекарства жителям Херсонской области. Фото © LIFE
Ранее Лайф сообщал, что волонтёры #МыВместе проводят Фестивали дарения в российских регионах. У участников есть невероятная возможность присоединиться к сотням интересных мероприятий, в числе которых праздничные концерты, а также оздоровительные зарядки, спектакли, интерактивные шоу и конкурсы.