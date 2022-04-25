Как "Гардиан" ломает гипотезу про убитых в Буче Политолог Дмитрий Родионов — о том, как западные СМИ раскрывают правду о нацистских фейках киевского режима. 31892 31892 Обложка © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Британская The Guardian, сама того не желая, опровергла одну из главных идеологических линий в нынешней информационной войне против России на фоне спецоперации на Украине. Речь идёт о так называемой бучанской резне — обвинении в убийстве уходящими из Бучи и Ирпени Киевской области российскими войсками местных жителей. Кадры с телами убитых показали все мировые СМИ как доказательство "военных преступлений России".

Теперь же британское издание публикует результаты судебно-медицинской экспертизы погибших. "Десятки мирных жителей, которые погибли во время российской оккупации украинского города Бучи, были убиты крошечными металлическими стрелами, которые называются флешетты. Они содержатся в снарядах, при взрыве может разлетаться несколько тысяч таких поражающих элементов", — цитирует судмедэкспертов "Гардиан".

Флешетты — это небольшие заострённые с одного конца "дротики", противопехотная шрапнель, которую начали активно применять ещё в ходе Первой мировой войны. Один боеприпас может содержать до 8000 таких "дротиков". После выстрела они разлетаются на ширину до 300 метров и на 100 в длину.

Такие боеприпасы не запрещены международными конвенциями, однако их применение в городах является нарушением гуманитарного права. Эксперты издания утверждают, что поражающие элементы указанного типа используются в 122-миллиметровом снаряде ЗШ1. А этот снаряд подходит к гаубице Д-30, стоящей на вооружении и России, и Украины. На этом основании британская газета обвиняет российскую сторону.

Однако тут сразу обнаруживается множество противоречий. Во-первых, снаряды с указанными типами флешеттов Российская армия не использует. Тут украинские информационные агентства допускают такую же ошибку, как и с "Точкой-У" в Краматорске.

Во-вторых, в чём логика Российской армии обстреливать занятый город и подвергать риску не только местных жителей, но и своих военнослужащих? Известны факты, когда ВСУ обстреливали свои города, занятые Российскими ВС, и Украина никогда даже не пыталась это скрывать.

Флешетты из статьи английской газеты неоднократно обнаруживались в телах жертв обстрелов в Донбассе, их использование отмечалось ещё со времён осады Славянска в 2014-м, что много раз фиксировалось Совместным центром по координации и контролю режима прекращения огня.

Понятно, что форма подачи материала в британской газете призвана убедить читателя, что, все ужасы, происходящие на Украине, — всё сделали русские. Ранее украинская сторона утверждала, что жители Бучи были расстреляны в затылок. Это совершенно другой характер ранений. Для этого не нужно быть судмедэкспертом и проводить какие-то манипуляции, это видно невооружённым глазом. Это видно и по характеру повреждений окружающей среды, наконец, по расположению тел.

Киев не раз ловили на лжи. Про Краматорск и "Точку-У" европейские и американские СМИ уже стараются даже не вспоминать.

Возможно ли, что публикация в The Guardian — это не просто расследование журналистов с утечкой информации, а сознательное действие, с помощью которого Лондон пытается давить на Киев в своих целях? Вопросы читателей к фактам по "бучанской резне", обнародованные в английской прессе, могут оказаться очень нелицеприятными для украинской стороны.

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Почему боевой топор западной пропаганды оборачивается против её владельцев? 0 Потому что так мерзко и долго врать нельзя, кто-то допустит ошибку Британские СМИ намеренно опровергают Вашингтон и Киев Правда всплывёт, потому что и на Западе есть эксперты, несогласные с США

Авторы Дмитрий Родионов