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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 10:46
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ВСУ обстреляли храм в Ясиноватой во время Пасхи

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинская артиллерия также била по школе, расположенной в этом городе.

Украинские военные не прекращали обстрелов территории ДНР даже в Пасху. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России-1". Он рассказал, как в воскресенье ВСУ нанесли удар по храму в Ясиноватой.

"К сожалению, я не могу сказать, что стало потише, обстрелы продолжаются. Даже вчера во время праздника по Ясиноватой — по храму и школе — были нанесены удары артиллерией", — уточнил Пушилин.

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Ранее Лайф сообщал, что жители Мариуполя смогли отметить Пасху в главном православном храме города — соборе Покрова Божией Матери, повреждённом обстрелами украинских националистов.

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Pixabay

Алексей Берковиц
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