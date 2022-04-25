ВСУ обстреляли храм в Ясиноватой во время Пасхи

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинская артиллерия также била по школе, расположенной в этом городе.

Украинские военные не прекращали обстрелов территории ДНР даже в Пасху. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "России-1". Он рассказал, как в воскресенье ВСУ нанесли удар по храму в Ясиноватой.

"К сожалению, я не могу сказать, что стало потише, обстрелы продолжаются. Даже вчера во время праздника по Ясиноватой — по храму и школе — были нанесены удары артиллерией", — уточнил Пушилин.