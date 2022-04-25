Жителей девяти стран мира наградят за лучший Z-контент

Конкурс проводится в рамках народного интернет-проекта "За нами правда", объединяющего уже почти 40 тысяч человек из всех регионов России и за рубежом.

29 апреля "Молодёжка ОНФ" наградит очередных победителей конкурса среди авторов контента, посвящённого специальной военной операции на Украине. Как следует из поступившего в редакцию Лайфа пресс-релиза, в числе призёров оказались жители девяти стран, поддерживающие действия президента Владимира Путина и Российской армии.

Конкурс проводится в рамках народного интернет-проекта "За нами правда", объединяющего уже почти 40 тысяч человек из всех регионов России и разных стран мира. Всего за полтора месяца существования проекта его участники создали более 180 тысяч видеороликов, изображений и стихов в поддержку спецоперации.

К народному проекту "За нами правда" присоединяются не только россияне, но и иностранные граждане. Они активно размещают на платформе видео и фотографии, пишут стихи. Редакция конкурса отобрала десять лучших работ, авторы которых получат фирменный Z-мерч.

Среди тех, кто приедет в Москву, чтобы лично поучаствовать в награждении, — жители Сербии, Бразилии и Мадагаскара. Также в числе победителей граждане Иордании, Индии, Германии, Эквадора, Казахстана и Узбекистана.