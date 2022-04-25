В Сан-Марино экспертное сообщество выступило против политики НАТО и антироссийских санкций

В южно-европейском государстве провели семинар, на котором проанализировали анатомию Украины от Евромайдана до настоящего времени и сделали выводы о причинах российской "Операции Z".

В Сан-Марино состоялся воркшоп "История конфликта", посвящённый ситуации на Украине. Как сообщают местные СМИ, мероприятие организовала местная партия "Либера" совместно с аналитиками из центра исследований Special Eurasia Джулиано Бифольки и Сильвией Болтук. Политики, общественные деятели и политологи пытались разобраться в причинах решения российского руководства провести специальную военную операцию на территории соседней страны, а также "проанализировать анатомию Украины от Евромайдана до настоящего времени".

Модератор мероприятия Джулиано Бифольки во вступительной речи отметил, что последствия российско-украинского конфликта выходят далеко за рамки простого военного аспекта, затрагивая сферу экономики, геополитики и культуры.

"Введение санкций означает создание раскола между Европой и странами Востока, которые видят в России экономического партнёра", — рассуждает он.

В партии "Либера" тоже раскритиковали решение властей Сан-Марино отказаться от своего исторического нейтралитета и присоединиться к европейским санкциям против России.

"Мы потеряли возможность участвовать в переговорах и играть посредническую роль в этих событиях", — говорит представитель партии Микеле Муратори.

Это мнение поддержала и аналитик Сильвия Болтук, которая в ходе своего выступления продемонстрировала собравшимся карты расширения НАТО с 90-х годов по настоящее время. По её словам, нежелание альянса прекратить расширение своих границ может привести к размораживанию и других конфликтов, например, между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией, в Нагорном Карабахе, в Приднестровье. Кроме того, она рассказала, что русскоязычное население восточной части Украины долгие годы подвергалось дискриминации, а до европейской аудитории информация об этом почти не доходила, поэтому им сложно делать взвешенные выводы о текущей ситуации.

Ещё одним экспертом на мероприятии стал Даниеле Гарофало, который изучает террористические движения по всему миру. Он рассказал, как джихадисты используют ситуацию на Украине в своих целях и призывают сторонников любыми способами завладеть оружием, которое Европа предоставляет Киеву. По словам эксперта, многие боевики будут пытаться получить украинское гражданство, чтобы затем свободно передвигаться по Европе и планировать теракты в крупных городах.