В Госдуму внесли законопроект об амнистии за нарушение ПДД
Речь, к примеру, идёт об управлении транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, или несоблюдении правил применения ремней безопасности.
В Госдуму внесён проект постановления об объявлении амнистии для некоторых нарушителей правил дорожного движения, но только по административным статьям. С инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР, в том числе Ярослав Нилов, Алексей Диденко и вице-спикер Борис Чернышов.
Предложения касаются нарушений, о которых говорится в статье 12 КоАП РФ. В том числе о таких, как управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе положенных документов; нарушение правил применения ремней безопасности и других. В то же время тех, кто может попасть под амнистию, не предполагается освобождать от обязанности возместить вред.
Ранее Лайф писал, что ГИБДД пообещала не штрафовать за мелкие нарушения ПДД. Среди них было упомянуто отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков, неисправность стеклоомывателей. Инспекторы могут в таком случае ограничиваться замечанием.
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