В Госдуму внесли законопроект об амнистии за нарушение ПДД

Речь, к примеру, идёт об управлении транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, или несоблюдении правил применения ремней безопасности.

В Госдуму внесён проект постановления об объявлении амнистии для некоторых нарушителей правил дорожного движения, но только по административным статьям. С инициативой выступили депутаты от фракции ЛДПР, в том числе Ярослав Нилов, Алексей Диденко и вице-спикер Борис Чернышов.

Предложения касаются нарушений, о которых говорится в статье 12 КоАП РФ. В том числе о таких, как управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе положенных документов; нарушение правил применения ремней безопасности и других. В то же время тех, кто может попасть под амнистию, не предполагается освобождать от обязанности возместить вред.