Депутат Власов предложил ввести двухразовое питание в начальной школе

По мнению парламентария, это может быть мерой поддержки семей с малолетними детьми. Политик предлагает учитывать продолжительность уроков.

В законодательстве о школьном бесплатном питании младших классов не учтено, что дети могут находиться в образовательном учреждении более трёх часов, поэтому необходимо предусмотреть для учеников первых – четвёртых классов двухразовое питание. С таким предложением выступил депутат Василий Власов.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления учащимся начальных классов двухразового бесплатного горячего питания в день в случае, если продолжительность учебного процесса с учётом перемен составляет более трёх часов", — приводит RT цитату из письма Власова главе Минтруда Антону Котякову.

Депутат напоминает, что в начальных классах в течение дня у детей может быть до пяти занятий, тогда совокупное время пребывания в школе около пяти часов. В таких условиях однократное горячее питание малолетних учеников является недостаточным. Некоторые школы предлагают для учащихся начальных классов помимо гарантированных бесплатных завтраков и обеды, но уже за счёт родителей, отмечает законодатель.