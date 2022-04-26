Политолог Корнилов объяснил, почему западные СМИ стали по-другому освещать "Операцию Z"

По его словам, реальные сведения поступают к определённым деятелям не через украинские сводки. Так, ранее в Британии говорили о неспособности РФ победить в конфликте на Украине, но поменяли мнение.

Перемена в освещении ситуации на Украине западными СМИ обусловлена тем, что их источниками являются реальные люди, которые наблюдают за настоящими событиями. По этой же причине изменилась тональность заявлений политиков Запада относительно этого кризиса, отметил в беседе с Лайфом политолог Владимир Корнилов.

"Они получают информацию не из брифингов [советника главы Офиса президента Украины Алексея] Арестовича, а от реальных людей, которые следят за реальными событиями. Та же Times ссылалась на данные западных разведсообществ, уж те знают, что происходит на поле боя", — сказал он.

Политолог также отметил и Financial Times, которая освещает события на Украине, ссылаясь на мнения неназванных западных официальных деятелей. Они, считает эксперт, вероятно, тоже следят за определёнными событиями, а не украинскими сводками. Что касается премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, то он о происходящем "точно знает не из чьих-то трактовок". Корнилов уверен, что больше реальной информации поступает к определённым деятелям не через СМИ.

Корнилов привёл в пример заявление Джонсона в конце прошлой недели о том, что Россия всё-таки может победить. Однако ранее западные политики говорили о невозможности такого исхода событий. Вместе с тем следовали и заявления "о том, что Россия уже проиграла войну".

"А теперь я вижу, что действительно наступила стадия депрессии определённой, за которой, я уверен, последует стадия принятия неизбежного, то есть победы России", — подчеркнул политолог.