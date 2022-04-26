В Кремле наградили серебряных и бронзовых призёров Олимпиады в Пекине

На Играх в Китае россияне выиграли 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Помощник президента России Игорь Левитин наградил медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" серебряных и бронзовых призёров зимних Олимпийских игр в Пекине. Торжественная церемония прошла в Кремле.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени получили серебряные призёры Олимпиады-2022 биатлонисты Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, конькобежцы Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, прыгуны с трамплина Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня, Даниил Садреев, хоккеисты Тимур Билялов, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Александр Елесин, Александр Никишин, Артур Каюмов, Александр Самонов, Кирилл Семёнов, Владимир Ткачёв, Дамир Шарипзянов, Вадим Шипачёв, шорт-трекисты Семён Елистратов, Константин Ивлиев, фристайлисты Илья Буров, Сергей Ридзик, фигуристка Александра Трусова и лыжник Иван Якимушкин. Также награду получил бронзовый призёр соревнований биатлонист Максим Цветков.

Медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили бронзовых призёров Олимпиады биатлонистов Эдуарда Латыпова, Александра Логинова, Карима Халили, лыжника Александра Терентьева, конькобежку Ангелину Голикову, сноубордиста Вика Уайлда, саночницу Татьяну Иванову, фристайлистку Анастасию Смирнову. Также награду вручили серебряным призёрам Игр — фигуристам Владимиру Морозову и Евгении Тарасовой.