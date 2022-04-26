Предприниматели и фермеры из Подмосковья передали в ДНР дополнительную гумпомощь

Россияне также вновь собрали для жителей Донбасса всё самое необходимое: сахар, гречку, детские игрушки, вещи. А дети отправили раненым военным рисунки.

Фермеры и бизнесмены Московской области привезли жителям Донецкой Народной Республики еду, медикаменты и вещи для детей. Об этом сообщает телеканал "360".

"Приехали из Подмосковья, привезли продукты, раскладываем по наборам, завтра поедем в Мариуполь, будем раздавать", — рассказал предприниматель, волонтёр, в прошлом военный Дмитрий Амелин.

Раменский городской округ и Балашиха передали ДНР инвалидные коляски. Поддержку жителям Донбасса помимо предпринимателей также оказали обычные люди. Россияне вновь собрали для них всё самое необходимое: сахар, гречку, детские игрушки, вещи. А дети отправили раненым военным рисунки.



