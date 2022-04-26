ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 12:14

Предприниматели и фермеры из Подмосковья передали в ДНР дополнительную гумпомощь

Коробки с лекарствами и необходимыми препаратами для жителей Донбасса. Фото © Телеканал "360"

Коробки с лекарствами и необходимыми препаратами для жителей Донбасса. Фото © Телеканал "360"

Россияне также вновь собрали для жителей Донбасса всё самое необходимое: сахар, гречку, детские игрушки, вещи. А дети отправили раненым военным рисунки.

Фермеры и бизнесмены Московской области привезли жителям Донецкой Народной Республики еду, медикаменты и вещи для детей. Об этом сообщает телеканал "360".

"Приехали из Подмосковья, привезли продукты, раскладываем по наборам, завтра поедем в Мариуполь, будем раздавать", — рассказал предприниматель, волонтёр, в прошлом военный Дмитрий Амелин.

Раменский городской округ и Балашиха передали ДНР инвалидные коляски. Поддержку жителям Донбасса помимо предпринимателей также оказали обычные люди. Россияне вновь собрали для них всё самое необходимое: сахар, гречку, детские игрушки, вещи. А дети отправили раненым военным рисунки.

  • Российские дети передали солдатам в Донбассе рисунки в знак поддержки. Фото © Телеканал "360"
    Российские дети передали солдатам в Донбассе рисунки в знак поддержки. Фото © Телеканал "360"
  • Российские дети передали солдатам в Донбассе рисунки в знак поддержки. Фото © Телеканал "360"
    Российские дети передали солдатам в Донбассе рисунки в знак поддержки. Фото © Телеканал "360"

Российские дети передали солдатам в Донбассе рисунки в знак поддержки. Фото © Телеканал "360"

1 / 2
В Москве готовят к открытию посольства Донецкой и Луганской республик
В Москве готовят к открытию посольства Донецкой и Луганской республик

Ранее российские военные доставили в Харьковскую область более 160 тонн гумпомощи. Автоколонна прибыла к жителям региона накануне, чтобы Пасху они встретили по всем традициям.

BannerImage
Ирина Фальке
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • гуманитарнаяпомощь
  • Донбасс
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar