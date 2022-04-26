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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 12:28

Джоковичу разрешили выступить на Уимблдонском турнире

Корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета примут турнир с 27 июня по 10 июля.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сможет выступить на Уимблдонском турнире, поскольку организаторы соревнований не стали вводить ограничения для невакцинированных спортсменов. Об этом сообщила на пресс-конференции исполнительный директор турнира Салли Болтон.

Джокович — действующий победитель турнира. Ранее в нынешнем сезоне из-за нежелания делать прививку от коронавирусной инфекции ему пришлось пропустить Australian Open и два турнира серии "Мастерс" в США.

"Вакцинация от коронавирусной инфекции не является обязательным требованием для участия в Уимблдонском турнире в этом году", сказала Болтон.

Джокович вновь поддержал российских теннисистов из-за отстранения с Уимблдона
Джокович вновь поддержал российских теннисистов из-за отстранения с Уимблдона

В нынешнем сезоне Уимблдонский турнир пройдёт на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 27 июня по 10 июля. Теннисисты из России и Белоруссии не смогут выйти на корт из-за отстранения.

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Getty Images / Nikola Krstic / MB Media

Роман Фейгин
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