Джоковичу разрешили выступить на Уимблдонском турнире

Корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета примут турнир с 27 июня по 10 июля.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сможет выступить на Уимблдонском турнире, поскольку организаторы соревнований не стали вводить ограничения для невакцинированных спортсменов. Об этом сообщила на пресс-конференции исполнительный директор турнира Салли Болтон.

Джокович — действующий победитель турнира. Ранее в нынешнем сезоне из-за нежелания делать прививку от коронавирусной инфекции ему пришлось пропустить Australian Open и два турнира серии "Мастерс" в США.

"Вакцинация от коронавирусной инфекции не является обязательным требованием для участия в Уимблдонском турнире в этом году", — сказала Болтон.