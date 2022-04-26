Глава Пентагона Остин назвал контрпродуктивными заявления об угрозе ядерной войны

По словам министра, при таком развитии событий проиграют все стороны, поэтому США не будут заниматься "бряцанием оружием".

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал заявления о возможности ядерной войны опасными и отметил, что никто не хочет такого исхода. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Германии.

"Мы неоднократно говорили о том, что такого рода риторика очень опасна и контрпродуктивна. Никто не хочет, чтобы случилась ядерная война. Это война, в которой все стороны проиграют, поэтому бряцание оружием, опасная риторика, очевидно, контрпродуктивны, и мы не будем этим заниматься", — заявил Остин.

По его словам, США будут делать всё, что в их силах, так же как и Киев, чтобы конфликт "не вырвался из-под контроля".