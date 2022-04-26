Безумная перестрелка: "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в полуфинале Лиги чемпионов в матче с семью голами

Обескуражить соперника команда Хосепа Гвардиолы смогла в первые 10 минут, когда в ворота Тибо Куртуа мяч попал дважды: отличились Де Брёйне и Габриэль Жезус. Вернуть Мадрид в игру сумел точным ударом Карим Бензема. Во втором тайме команды устроили голевую перестрелку. На точный удар Фодена "Реал" очень скоро ответил голом Винисиуса Жуниора. Спустя небольшой промежуток времени Бернарду Силва вновь увеличил до двух голов отрыв "Сити", но мадридцы вернули более комфортное для себя отставание после гола Бензема с пенальти.