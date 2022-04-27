Почему в борьбе за Украину важно не поддаваться эмоциям Депутат Госдумы РФ Константин Затулин — о том, почему войну выигрывают вместе с бывшими врагами и почему важно ценить переходящих на нашу сторону оппозиционеров. 32681 32681 Обложка © ТАСС / Евгений Силантьев

Среди многих вопросов и тем, поднятых военной операцией на Украине, крайне важным считаю тот пример, который мы в России подаём своим отношением к попавшим в беду гражданам этой Украины. И беды, и люди могут быть разными: беженцы, ищущие у нас спасение, и пленные, ещё вчера стрелявшие в наших солдат. Бабушка с флагом и вчерашний олигарх, назначенный сегодня в Киеве "врагом украинского народа". Общим же правилом для нас должны быть сочувствие и помощь, на которые мы способны. Несмотря ни на что. Потому что это входит в цену, которую мы должны заплатить, если хотим победы. И надеемся — хоть немного — на мир после неё.

Казалось бы, в нашем обществе нет расхождений по этому поводу. Люди-то добрые. Но вот окунёшься в Интернет, — не наше, кстати, изобретение — и впору усомниться и в доброте, и в незашоренности. Эмоции туманят разум: "они там на Украине сами во всём виноваты", "никаких послаблений украинским мигрантам", "в плен не брать, а попадут — под суд и на Колыму" и прочее.

Вы чего хотите? Чтобы дрались до последнего патрона? Чтобы бежали на Запад, подальше от такого нашего гостеприимства? Разве не понимаете, что теперь гораздо больше, чем всегда, надо бороться за каждую украинскую душу с тем же самым Западом?

Чтобы не быть голословным: вот уже находящийся в России оппозиционный депутат Рады Кива обращается к нашему президенту за политическим убежищем. Президент ещё не успел ответить — доброхоты вываливают в Интернет позапрошлые грехи Кивы и требуют пригвоздить его к позорному столбу.

Я не судья Илье Киве, как, впрочем, и Виктору Медведчуку или Виктору Януковичу. Совсем не берусь отвечать за их прошлое поведение, в отличие, скажем, от бескомпромиссной борьбы Олега Царёва. Уверен, что и Янукович, и Медведчук, а может быть, и Кива, нанесли прежде, сознательно или бессознательно, но в разных пропорциях ущерб моей и нашей борьбе за Украину. Но речь идёт не об их назначении на должность, а о политубежище от происков Киева. Они — враги воюющей с нами украинской власти? Будьте добры исходить из этого.

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации в статье 89 даёт президенту РФ право предоставлять политическое убежище. Скольким иностранцам — а среди них были не только Янукович, но и Сноуден — оно было предоставлено за 30 лет? Ни одному. Даже Януковичу и Сноудену. Потому что ещё при Ельцине сами себя заморочили, не желая обострять отношения с западными "партнёрами" и владыками стран СНГ. И даже, раскрепостив процедуру по указу Владимира Путина и нашей в Думе инициативе трёхлетней давности, не породили практику, которой вовсю пользуются те же западные страны (кстати, гражданство РФ политэмигранту не предоставляется — вид на жительство).

Широта — первое, что приходит на ум, когда думаешь о России и русском народе. Вы не можете ею в полной мере воспользоваться, когда речь идёт о Медведчуке, который не в нашей власти. Ясно, что Зеленский навязывает нам торговлю своими гражданами, незаконную даже по законам Украины. Но что мешает продемонстрировать добрую волю с не сходящим с наших экранов Кивой, чтобы за ним потянулись другие?

Пусть бросит камень, кто сам без греха. Даже если вы Надана Фридрихсон, нелишне вспомнить, что в Гражданскую у большевиков в Красной армии было больше военспецов – царских офицеров, чем в белой. И они её выиграли.

Фото © Getty Images / Yevhen Liubimov / Ukrinform / Future Publishing Почему пробуксовывает переход украинских политиков на сторону России? 0 Потому что все их активы на Западе. Потому что любой шаг в сторону расценивается Киевом как право на убийство. Свое мнение в комментарии.

Авторы Константин Затулин