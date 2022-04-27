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Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 12:56

В Госдуму внесли проект закона о возможности повторной сдачи ЕГЭ в течение месяца

Норму предлагается ввести с 1 января 2023 года. Авторы инициативы подчёркивают, что выпускные экзамены для школьников требуют не отмены, а реформирования.

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму проект закона о возможности повторной сдачи ЕГЭ в течение месяца после экзамена, если не устроил первоначальный балл по предмету. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы подчёркивают, что ЕГЭ нужно не отменять, поскольку это приведёт "к ухудшению качества доступности образования для широкого круга граждан", а реформировать. Норму предлагается ввести с 1 января 2023 года. Согласно проекту, изменения будут вноситься в закон "Об образовании в РФ".

"В целях снижения стресса для абитуриентов <...> предлагается закрепить в законодательстве право обучающихся пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету", — говорится в пояснительной записке к проекту.

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Ранее в Рособрнадзоре заверили, что ЕГЭ в 2022 году пройдёт в срок. В ведомстве отметили, что для проведения экзаменов в регионах есть необходимые запасы бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, а также антисептиков и средств для уборки помещений.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Наталья Исакова
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