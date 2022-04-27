В Госдуму внесли проект закона о возможности повторной сдачи ЕГЭ в течение месяца

Норму предлагается ввести с 1 января 2023 года. Авторы инициативы подчёркивают, что выпускные экзамены для школьников требуют не отмены, а реформирования.

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму проект закона о возможности повторной сдачи ЕГЭ в течение месяца после экзамена, если не устроил первоначальный балл по предмету. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы подчёркивают, что ЕГЭ нужно не отменять, поскольку это приведёт "к ухудшению качества доступности образования для широкого круга граждан", а реформировать. Норму предлагается ввести с 1 января 2023 года. Согласно проекту, изменения будут вноситься в закон "Об образовании в РФ".

"В целях снижения стресса для абитуриентов <...> предлагается закрепить в законодательстве право обучающихся пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету", — говорится в пояснительной записке к проекту.