Существует попытка представить страну в виде "фактора угрозы для Украины", однако это не соответствует действительности, отметил министр.

Глава МИД Приднестровья Игнатьев увидел в последних терактах попытку насолить России. Видео © LIFE

Теракты в Приднестровье совершены с целью создания напряжённости в обществе. Об этом в беседе с Лайфом заявил министр иностранных дел республики Виталий Игнатьев.

"Такими террористическими актами целят в Россию, но попадают в Приднестровье. Потому что Приднестровье здесь рядом находится, конечно, это всё взаимосвязано. Логика таких действий тоже лежит на поверхности. Это запугивание общества. Создание ситуации дестабилизации", — сказал Игнатьев.

Он подчеркнул, что Тирасполь многократно официально заявлял, что на территории страны нет "военных приготовлений", сейчас там более 25 тысяч беженцев с Украины. По словам Игнатьева, существует попытка представить Приднестровье в виде "фактора угрозы для Украины", что не соответствует действительности. Кроме того, глава МИД напомнил о призывах президента государства к украинской и молдавской сторонам не допустить эскалации конфликта, а также обеспечить мир и безопасность на территории республики.