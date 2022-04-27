Глава МИД Германии Бербок заявила, что "европейский дом" открыт для Украины
По словам министра, членство Киева, Тбилиси и Кишинёва в ЕС требует подробного обсуждения вероятных возможностей, в том числе на промежуточных стадиях.
"Европейский дом" открыт для Украины, но при этом нельзя обещать Киеву то, что Запад не в силах выполнить. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ответ на вопрос о перспективах вступления Незалежной в Евросоюз.
"Европейский дом", конечно, открыт для Украины. <...> Президент Еврокомиссии передала уже Киеву опросник, мы все в зале знаем о том, что это беспрецедентная ситуация. Но мы должны уберечь себя от того, чтобы обещать вещи, которые мы не сможем выполнить", — сказала она.
По словам министра, в договоре Европейского союза зафиксированы условия вступления, включая и те, которые касаются присоединения к общему внутреннему рынку. Бербок отметила, что членство Украины, Грузии и Молдавии требует подробного обсуждения вероятных возможностей, в том числе на промежуточных стадиях. Но при этом Евросоюз должен сосредоточиться на помощи Украине, то есть "сделать всё, чтобы остановить эту ужасную войну".
Ранее Анналена Бербок заверила, что Германия не станет стороной военного конфликта на Украине. Глава МИД ФРГ отметила, что поставками вооружений Берлин поддерживает право Киева на самооборону, зафиксированное в статье 51 Устава ООН. По её словам, партнёры оценивают такие решения как правильные.
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