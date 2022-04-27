Глава МИД Германии Бербок заявила, что "европейский дом" открыт для Украины

По словам министра, членство Киева, Тбилиси и Кишинёва в ЕС требует подробного обсуждения вероятных возможностей, в том числе на промежуточных стадиях.

"Европейский дом" открыт для Украины, но при этом нельзя обещать Киеву то, что Запад не в силах выполнить. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ответ на вопрос о перспективах вступления Незалежной в Евросоюз.

"Европейский дом", конечно, открыт для Украины. <...> Президент Еврокомиссии передала уже Киеву опросник, мы все в зале знаем о том, что это беспрецедентная ситуация. Но мы должны уберечь себя от того, чтобы обещать вещи, которые мы не сможем выполнить", — сказала она.

По словам министра, в договоре Европейского союза зафиксированы условия вступления, включая и те, которые касаются присоединения к общему внутреннему рынку. Бербок отметила, что членство Украины, Грузии и Молдавии требует подробного обсуждения вероятных возможностей, в том числе на промежуточных стадиях. Но при этом Евросоюз должен сосредоточиться на помощи Украине, то есть "сделать всё, чтобы остановить эту ужасную войну".