Как Зеленский и Ко собирают миллионы долларов в карман на смерти украинцев Политолог Александр Роджерс — о том, как под шумок военного конфликта украинцы заказали на нужды ВСУ более 14 тысяч люксовых европейских автомобилей, а европейцы падают в обморок от вскрывшихся цифр. 42113 42113 Getty Images / John Moore

"Околоукраинские" новости поражают неподготовленного человека своей контрастностью. С одной стороны, есть официальная статистика о том, что Украина — самая бедная страна Европы. Её руководство практически ежедневно ноет об отсутствии денег и просит в долг у кого попало, вплоть до беднейших африканских и латиноамериканских стран. "Дайте денег, дайте оружия, дайте, дайте, дайте".

Некоторые ведутся. Так, премьер-министр Болгарии Кирил Петков предложил всем жителям страны пожертвовать "на Украину" свою месячную зарплату. Неизвестно, последовал ли Петков собственному совету, но в банкоматах по всей Болгарии появилась соответствующая опция: при попытке провести какие-либо операции со своими деньгами появляется окно с предложением отдать месячную зарплату Украине. Некоторые пожилые, слабовидящие или просто неосторожные люди уже лишились таким образом своих денег.

С другой стороны, возникает вопрос, а так ли уж нужна эта помощь бедной Украине, ибо украинские "беженцы" повсеместно недовольны условиями содержания, крутят носами, качают права и требуют халявных благ и престижного сервиса. А после очередной акции со стонами и плачами, какие они несчастные, устраивают публичные попойки с танцами.

При этом только за последние несколько недель сразу после отмены таможенных сборов на автомобили "для армии" на Украину, по данным таможни, было ввезено свыше 14 300 премиальных автомобилей BMW X5 и Mercedes-Benz S-Class. Крайне сомнительно, что хотя бы один такой автомобиль поступит на нужды ВСУ, понятно, что он там и не нужен.

Одновременно с этим политики и журналисты в Нидерландах раскопали информацию о счетах Зеленского. На них оказалось 850 миллионов долларов. Президент Украины везде просит кредиты, хотя по факту может сам дать немаленький кредит возглавляемой им стране. Откуда такие бешеные деньги у бывшего актёра, изображавшего бессребреника и патриота Голобородько? Задавать такие вопросы могут только агенты Путина!

Но Зеленский, очевидно, не планирует связывать своё будущее с Украиной. По имеющейся информации, и он сам, и его семья (жена и дети) получили британское подданство. Как и семьи Ермака и Подоляки, ближайших подельников Зеленского. Впрочем, аналогично британское гражданство получил и ряд высокопоставленных офицеров СБУ и Генштаба ВСУ. Их задачи — разграбить и разрушить Украину, убить как можно больше людей, а потом самим сбежать на далёкий остров. "Англичанка гадит" появилось не на ровном месте. И продолжает себя оправдывать.

Впрочем, вышеперечисленные контрасты могут удивлять только не особо знакомых с ситуацией людей. Ибо Украина — это такая специальная "страна", созданная для отмывания денег и обогащения "нужных людей" со светлыми лицами. Начиная с Джорджа Сороса и заканчивая семейством Байден.

Знающие люди давно говорят, что структуры Джорджа Сороса стабильно перечисляют на счета Зеленского от 30 до 50 миллионов долларов в месяц. Ибо Украина этим "филантропом" давно превращена в дойную корову, которую так называемый соросятник беззастенчиво грабит.

И сколько бы кто-то ни перечислял денег на помощь Украине, до простых граждан из этих сумм не дойдёт ни копейки. Специально обученные люди разворуют всё по дороге, а потом купят на эти деньги себе Mercedes-Benz S-Class. Как это происходит, например, с поставляемыми западными вооружениями, которые уже всплывают после перепродажи в Африке и на Ближнем Востоке.

Так что если хотите кому-то помочь, то лучше покормите бездомного котика или склепайте скворечник. Только так вы сможете быть уверены, что действительно поможете кому-то нуждающемуся. Потому что любые поставки чего-либо на Украину — это знаменитое "выбросила в пропасть" из старой советской комедии.

Почему Запад не лишит Зеленского его миллионов? 0 Зеленский отрабатывает свои миллионы войной Зеленский даёт заработать на военном конфликте западному ВПК Потому что Зеленский — слуга нацистов Свой вариант в комментарии

Авторы Александр Роджерс