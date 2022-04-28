СМИ: Умер известный футбольный агент Мино Райола
В числе его клиентов были Эрлинг Холанд, Поль Погба, Златан Ибрагимович и другие знаменитые игроки.
Умер известный и один из самых влиятельных футбольных агентов в мире — Мино Райола. Об этом сообщает издание Il Messagero.
В последнее время Райола боролся с болезнью лёгких. В январе стало известно, что он попал в реанимацию клиники в Милане и находился под наблюдением врачей.
Мино Райола родился в Италии 4 ноября 1967 года. Свою деятельность он начал в 22 года в качестве менеджера клуба «Харлем» из Нидерландов. Позднее Райола стал агентом целого ряда известных во всём мире игроков. В их числе Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Поль Погба и другие.
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