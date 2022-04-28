СМИ: Умер известный футбольный агент Мино Райола

В числе его клиентов были Эрлинг Холанд, Поль Погба, Златан Ибрагимович и другие знаменитые игроки.

Умер известный и один из самых влиятельных футбольных агентов в мире — Мино Райола. Об этом сообщает издание Il Messagero.

В последнее время Райола боролся с болезнью лёгких. В январе стало известно, что он попал в реанимацию клиники в Милане и находился под наблюдением врачей.