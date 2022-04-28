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Опубликовано 28 апреля 2022, 11:55

СМИ: Умер известный футбольный агент Мино Райола

В числе его клиентов были Эрлинг Холанд, Поль Погба, Златан Ибрагимович и другие знаменитые игроки.

Умер известный и один из самых влиятельных футбольных агентов в мире — Мино Райола. Об этом сообщает издание Il Messagero.

В последнее время Райола боролся с болезнью лёгких. В январе стало известно, что он попал в реанимацию клиники в Милане и находился под наблюдением врачей.

Мино Райола родился в Италии 4 ноября 1967 года. Свою деятельность он начал в 22 года в качестве менеджера клуба «Харлем» из Нидерландов. Позднее Райола стал агентом целого ряда известных во всём мире игроков. В их числе Златан Ибрагимович, Эрлинг Холанд, Поль Погба и другие.

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Getty Images / VI Images

Шамиль Гаджиев
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