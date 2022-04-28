Депутат Бессараб объяснила, кого коснётся повышение МРОТ и прожиточного минимума

По её мнению, индексация может составить от восьми до десяти процентов. Окончательное решение примут уже во втором квартале этого года.

В России планируется увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. На сколько вырастут выплаты и когда ждать индексаций, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

"Пока можно говорить о повышении на восемь-десять процентов по замерам уровня инфляции. Правительством уже внесены соответствующие предложения президенту... Уверена, что уже в течение второго квартала мы соответствующее решение примем и повышение состоится", — объяснила парламентарий.

По её словам, увеличение размера выплат коснётся не только сотрудников бюджетных учреждений — работодатели будут обязаны "подтянуть" зарплаты до необходимого уровня для представителей всех отраслей экономики.