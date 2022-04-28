Зачем губернатор Куйвашев решил поспорить с телеведущим Соловьёвым Журналист Игорь Мальцев интересуется у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, что он готов нажать: 0, "звёздочку" или "решётку"? 54900 54900 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Любопытные сигналы нам подают из Свердловска, то есть Екатеринбурга. Причём подают давно. Вы, наверное, уже и не помните про губернатора Росселя, который был настолько увлечён своим величием, что напрямую собирался отделить свою область от РФ и продвигал идею собственной валюты — "уральского франка". С этого обычно всё и начинается. Не-е-е-е, мы, конечно, помним, что с интеллектуальной фрондой когда-то в Свердловске всё было ОК — почти на уровне Питера: свой рок-клуб, прекрасные рок-группы, выдающийся кинорежиссёр Балабанов. Но это всё в прошлом. А вот политическая фронда, наоборот, расцветает и становится радикальней. Вместо вальяжного Росселя на сцене возник Ройзман, навальнист с садистскими замашками, который не стесняется вообще ничего, хоть его уже из мэров Свердловска/Ебурга и попросили.

Многие наблюдатели давно указывают на то, что такая институция, как Ельцин-центр, который расположился в Екате, словно паук в центре паутины, — это и есть источник всяческой смуты. Начиная с того, что они годами там проводят всякие руссоненавистнические экспозиции и сборища, и заканчивая тем, что его представители открыто выступили на стороне врага во время военной операции. Но у нас же типа свобода слова и демократия.

И именно поэтому последовательные журналисты типа Владимира Соловьёва имеют своё право высказаться по поводу того, как атмосфера вокруг этой институции разлагает всё уральское общество. И заодно вспомнить Росселя: по словам Владимира Соловьёва, защита сенатором девушек, которые открыто высказались против знака Z, наталкивает на мысль, что "создание Уральской Республики было не просто попыткой дестабилизировать Россию, а продуманным шагом". В свойственной ему яркой манере телеведущий также в своём шоу назвал Екатеринбург центром "мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей".

И тут уже губернатор Куйвашев решил обозначиться. Он обратился к едва избежавшему покушения телеведущему Соловьёву со словами, из которых следует, что тому пока не стоит появляться в Екатеринбурге.

Видео высказывания о Екатеринбурге Владимира Соловьёва. © t.me/"Расстрига"

Губернатор заявил, что гордится Екатеринбургом и его жителями, и сказал, что те — свободные, смелые, умные, умеющие критически мыслить. "После высказываний Соловьёва, я уверен, количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сильно уменьшится. И горожане будут его ждать, чтобы ответить на обвинения", — предупредил телеведущего чиновник.

Насчёт "смелых, умных и критически мыслящих" — это губер, конечно, вовремя. Вот рассказал бы он про ум и критичность и про то, что его корёжит от Z-символики, там, на передовой, среди наших парней, а не среди девочек с синими волосами, которых он считает, видимо, своими избирателями...

А вам не кажется, что своими угрозами и распальцовкой мосье Куйвашев прямо примыкает к тем сумасшедшим убийцам, которые собирались взорвать машину телеведущего? Если нет, дайте знак, напишите ему на асфальте Z. И даже не это важно, а то, что некоторые губернаторы сейчас, решив, что их опять переназначат (или перевыберут — кого как), себе стали позволять такое, что во время военной кампании вообще невозможно представить. Да и в мирное время, как выяснилось, просто являлось подготовкой к сдаче России внешним силам.

Видео ответа Евгения Куйвашева Владимиру Соловьёву. © t.me / "Екатское чтиво"

А может, всё дело в том, что Куйвашев, как и Навальный, "слушал лекции" в Йеле? То есть буквально прошёл курс обработки, после которой обычно слабые разумом превращаются в эдаких проамериканских зомби — посмотрите на Алексея Анатольевича. И это уже даже не теория заговора, а тупо статистика и некоторая эмпирика.

Но надо бы определиться, на чьей стороне вы играете, Евгений Владимирович, без вот этих игр "критического разума". Если вы считаете, что ваша страна не права, нажмите 0, если считаете, что страна не права, но она ваша страна, — нажмите "звёздочку". Если считаете, что это не ваша страна, нажмите "решётку". И не надо тупого кокетства с синевласками-снежинками и хамства по отношению к журналистам.

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Авторы Игорь Мальцев