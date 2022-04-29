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Опубликовано 28 апреля 2022, 22:25
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Госсекретарь Блинкен озвучил ключевое условие снятия санкций против РФ

Мнение чиновника прозвучало довольно твёрдо, однако, делясь своими соображениями, представитель Госдепа оставил некоторую недоговорённость.

Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил условие для отмены санкций против России. По его словам, это возможно лишь при условии прекращения конфликта на Украине.

"Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде", дал понять госсекретарь, слова которого приводит РИА "Новости".

Блинкен сообщил, что США задумались над конфискацией активов российского Центробанка
Блинкен сообщил, что США задумались над конфискацией активов российского Центробанка

Вместе с тем Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Россия для достижения этой цели вывести свои войска с территории Украины.

Как ранее сообщал Лайф, в Госдепе заверили, что США будут наращивать давление на Москву. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пояснил, что такая работа будет вестись по двум направлениям, в том числе путём предоставления Киеву военной помощи.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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