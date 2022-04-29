Госсекретарь Блинкен озвучил ключевое условие снятия санкций против РФ

Мнение чиновника прозвучало довольно твёрдо, однако, делясь своими соображениями, представитель Госдепа оставил некоторую недоговорённость.

Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил условие для отмены санкций против России. По его словам, это возможно лишь при условии прекращения конфликта на Украине.

"Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде", — дал понять госсекретарь, слова которого приводит РИА "Новости".

Вместе с тем Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос, должна ли Россия для достижения этой цели вывести свои войска с территории Украины.